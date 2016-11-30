Это, определённо, успех! Анастасия Волочкова смогла привлечь угасающее внимание подписчиков своего аккаунта в Instagram новым видео. Последние ролики, которые балерина размещала в соцсети, набирали, как правило, по 30-40 тысяч просмотров.

Видео голой Волочковой у бочки с водой на улице за 10 часов просмотрели почти 100 тысяч раз. Балерина завернулась в полотенце и вышла из бани на улицу, где её ждала огромная бочка с водой. В кадре Анастасия Волочкова топором прорубает лёд, сковавший воду, и, сняв с себя полотенце, залазит в бочку. Махровое красное полотенце, конечно же, она держала перед собой.

Анастасия Волочкова в очередной раз продемонстрировала закалку: перед тем, как погрузиться в бочку, балерина сняла угги и какое-то время босиком стоит на снегу.

- Закаляйтесь и будьте здоровы, - делится с подписчиками Instagram Волочкова. - Ледяные процедуры продлевают молодость! Ледяная вода снимает негативную энергетику и защищает. Совершать этот подвиг не легко.. Но это заряд бодрости.

Тажке Волочкова призналась, что 7 лет берегла полотенце, подаренное одной из радиостанций, специально для купели.

- Дурацкое полотенце, я так ничего и не увидел..., - шутят в комментариях подписчики Instagram балерины.

Пользователи Сети оценили закалку 40-летней Волочковой.

- Ну просто морж!, - восхищаются в соцсети.

- Круто конечно. Но когда мы увидим полностью ролик в купальнике и без полотенца?, - шутят в комментариях под видео голой Волочковой в полотенце.

Некоторые пользователи Сети попросили Анастасию Волочкову в следующий раз рассказать, как правильно надо начинать закаляться.