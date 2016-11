Закаляйтесь и будьте здоровы.💃🏼 Ледяные процедуры продлевают молодость!💨 Ледяная вода снимает негативную энергетику и защищает. Совершать этот подвиг не легко..🙈Но это заряд бодрости. А полотешко, подаренное мне @russkoe_radio берегу для купели уже лет семь...🙏🏻 #volochkova #россия #russia #ballet #me #русскоерадио #я #купель #зима #волочкова

