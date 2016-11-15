Балерина Анастасия Волочкова в своём аккаунте в Instagram любит хвастаться своим домом. Не раз в комментариях под фото она отмечала, как любит его уютную обстановку. И каждый раз не упускает возможность выложить кадры, сделанные в своём особняке.

Анастасия Волочкова на этот раз поделилась фото из спальни. Балерина позирует с голыми плечами в полный рост, прикрывшись одеялом с принтом ягод малины.

- Так приятно позволить себе в день премьеры позднее пробуждение в малиновом саду. Хорошего всем дня, - подписала фото Волочкова.

Под "постельным" фото Анастасии Волочковой появились комментарии, в которых подписчики её аккаунта обвинили балерину в том, что она вновь стала выкладывать "обнажённые фото" в соцсеть. Поклонники вступились за свою любимицу, отметив, что на этом фото "нет наготы". Но при этом написали, что Волочкова ведёт себя не скромно, а, скорее, вызывающе. Некоторые пользователи Сети назвали кадр пошлым.