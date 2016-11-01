Певица Наталья Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюк'oZa, оказалась в интересном положении: заявлений о третьей беременности с её стороны не было, но при этом фанаты акивно поздравляют её с третьей беременностью.

Фото Натальи Ионовой Глюк'oZы в чёрном облегающем платье послужило поводом для слухов о том, что Глюкоза в третий раз станет мамой.

- Судя по фото, третий малыш в вашей семье уже на подходе. Поздравляю!, - комментируют фото Глюкозы в Instagram.

В комментариях завязалось обсуждение, некоторые отмечают, что это лишь неудачный ракурс.

- Смех берет... поправилась... чтобы мы все так поправлялись! Славная, - отмечают поклонники Глюкозы.

Напомним, у Натальи Ионовой двое детей. 17 июня 2006 года Наталья вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова. 8 мая 2007 года певица родила в Испании дочь, которую назвали Лидией. Там же, в Испании, 8 сентября 2011 года Глюкоза родила дочь Веру.