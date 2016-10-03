Недавно известная модель и актриса Кара Делевинь шокировала поклонников жутковатой татуировкой: с шеи звезды теперь смотрят на мир загадочные женские глаза.

Стоит отметить, что модель известна своей страстью к необычным тату. Например, на ступне девушки красуется надпись Bacon, что означает бекон.

Майли Сайрус – большая любительница татуировок и экспериментов со внешностью. На теле эпатажной певицы более 18 рисунков. Среди них имена ее умерших домашних любимцев, большой «ловец снов» и многое другое. Одно из последних тату девушка сделала на внутренней стороне нижней губы. Там теперь красуется мордочка плачущей желтой кошки.

Анджелину Джоли можно назвать законодательницей моды на татуировки в Голливуде. Тело актрисы буквально испещрено разными надписями и рисунками.

Одна из самых необычных тату расположена на спине звезды. Татуировка буддиста Тай молит о защите: «Да убояться тебя твои враги, да пребудут с тобой все богатства твои, красота твоя сравнится с Апсарой, и да защитит он тебя, где бы ты ни был». Она имеет не только сакральное значение, но и закрывает собой слово «смерть», сделанное ранее в этом же месте на японском языке.

Переделывать татуировку пришлось и Рианне. Во время поездки в Новую Зеландию в рамках своего мирового тура Diamonds World Tour певица решилась сделать себе рисунок на теле по эскизам одного из местных племен, который нанесли на кожу девушки с помощью зубила и молотка. Результат получился довольно странным, и звезда вскоре приняла решение скрыть этнический орнамент новой тату. Исправление последствий необдуманного шага Рианна доверила проверенным мастерам. Дизайнеры разрабатывали новый рисунок для певицы около 11 часов.

Экс-бойфренд Рианны Крис Браун переплюнул бывшую возлюбленную. Избивший певицу рэпер после скандального расставания “набил” на шее изображение искалеченного лица девушки, очень похожей на Рианну, чем очень возмутил поклонников.

Сам Браун не объяснил странный рисунок, а за избиение бывшей возлюбленной получил пять лет условно и 180 часов общественных работ.

Любимец женщин Райан Гослинг удивляет поклонниц странным изображением лапы чудовища, чем-то напоминающей кактус. Секрет прост: татуировку актер делал себе сам.

Далеко не все звезды рискуют делать татуировки на лице. Но боксер Майк Тайсон никогда не боялся риска. Рисунок, украшающий правую часть его лица, сделал вид спортсмена еще более угрожающим.

Российские звезды тоже не прочь украсить себя рисунками и надписями. Безусловным лидером по количеству татуировок в российском шоу-бизнесе является рэпер Тимати. Собственное имя на шее, звезды на локтях, надпись "The Boss" на пояснице – рэпер не устает подчеркивать свой высокий статус.

Российский музыкант и актер, лидер группы "Uma2rmaH" Владимир Кристовский носит на своем теле весьма необычные татуировки: рисованный жираф, заяц, собака и так далее. Все эти рисунки были нарисованы его детьми. Увековечить их на своей коже в равной мере смелый и милый шаг. Владимир устраивает конкурс рисунков среди своих детей. Победившая работа получает почетное право навсегда остаться на теле папы.

А вот Иван Охлобыстин решил отдать дань своим детям весьма необычным способом: слева на груди актера красуются пять черепов, символизирующих его пятерых детей.