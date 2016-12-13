Гермиона Грейнджер стала самой популярной среди вымышленных женских персонажей. Среди режиссеров, кинозвезд и других представителей провели опрос, в списке было 50 имен. Самой любимой оказалась юная волшебница из потеррианы, которую сыграла Эмма Уотсон.

Как сообщает The Hollywood Reporter, на втором месте оказалась Лея из "Звездных войн" - в исполнении Керри Фишер. На третьем месте оказалась Баффи Саммерс в исполнении Сары Мишель Геллар в сериале "Баффи - истребительница вампиров".

В список вымышленных любимиц вошли также Мэрил Стрип и ее героиня Миранда Пристли - "Дьявол носит Prada" - и даже Дана Скалли из популярных некогда "Секретных материалов".

В первой десятке также оказались Дейенерис Таргариен из "Игр престолов", Эль Вудс в исполнении Риз Уизерспун из "Блондинки в законе".

Напомним, Эмма Уотсон исполнила еще одну сказочную роль - она сыграла красавицу Бэлль в новой постановке Билла Кондона "Красавица и чудовище". Вместе с ней в актерский состав вошли Дэн Стивенс и Люк Эванс. Билл Кондон уже успел прославиться постановкой двух частей франшизы "Сумерки" и работой над кинолентой о Джулиане Ассанже "Пятая власть".