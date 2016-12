Во избежание ненужных домыслов и слухов,хотим поделиться одним важным событием для нас!😊💗👼🏻 К заголовку особо больше нечего добавить,кроме как поблагодарить @vadim_vernik за его профессионализм и за то,что мы имеем возможность Вам доверять🙏🏻

A photo posted by Kerzhakova Milana💍 (@milana_kerzhakova) on Dec 7, 2016 at 11:47pm PST