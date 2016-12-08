23-летняя Милана Кержакова (в девичестве - Тюльпанова) впервые станет мамой. Пара решила не скрывать радостное событие от прессы и подписчиков в соцсетях, и открыто об этом заявила. Более того, Александр и Милана Кержаковы дали интервью журналу ОК!.

- Скоро в нашем доме на одного мужчину станет больше!!! Люблю тебя, - посвятил пост в Instagram Александр Кержаков Милане.

За 12 часов под фото Кержакова с беременной Миланой пришло более сотни поздравлений.

Спустя пару часов супруга футболиста поделилась обложкой журнала, на которой сфотографирована пара. Заголовок гласит: "Александр и Милана Кержаковы ждут ребёнка".

- Во избежание ненужных домыслов и слухов, хотим поделиться одним важным событием для нас!, - подписала фото девушка. - К заголовку особо больше нечего добавить.

Александр Кержаков и Милана сыграли свадьбу 27 июня 2015 года. У Кержакова есть дети от предыдущих отношений. Впервые отцом Кержаков стал в 2005 году в браке с Марией Головой у него родилась дочь Дарья. В 2013 году у футболиста и Екатерины Сафроновой родился сын Игорь - пара рассталась в 2014-м году со скандалом. Суд лишил Сафронову прав в воспитании сына - мальчик живёт с отцом.