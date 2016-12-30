Голые платья и самые эффектные фото обнаженных звезд - от мировых до отечественных - Metro собрало в новогодней подборке.

В 2016-м году знаменитости нередко вызывали фурор своими нарядами. Традиционно, "голые" платья в изобилии можно было увидеть на звездах на самых разных фестивалях, музыкальных и кинопремиях.

Одной из первых в 2016-м была церемония "Оскар", на которую актрисы стараются надеть свои самые эффектные наряды. Правда, в этом году на "Оскаре" не было особенно эпатажных нарядов - лишь глубокие декольте, обнаженные спины и ноги (фото...)

Гораздо смелее "выступили" звезды на музыкальных премиях. В этом году, правда, совсем не "зажигала" Леди Гага - она кардинально сменила образ. Но не удержалась от эпатажа не меняющаяся Мадонна. На Балу института костюма Met Gala 2016 она появилась в невероятном кружевном наряде с оголенными грудью и ягодицами (фото...).

Откровенные наряды подбирала для появления на публике и певица Дженнифер Лопес - кружева, прозрачные ткани, подчеркнутые линии бедра и груди - все это о ней.

"Голые" платья надевала и Ким Кардашьян. Хотя, чаще ее обсуждали и порой осуждали не за них, а за откровенную обнаженку - на селфи в Instagram. Говорить о светской львице тут почти нечего - на нее нужно смотреть (см фото).

Не отставала в этом году от Ким Кардашьян и эффектная красотка-модель Ирина Шейк. В ее блоге с завидной частотой появлялись обнаженные фото. Да и на подиумах и светских раутах Ирина появлялась в очень провокационных платьях.

Подиумы Недель мод 2016 года - вот где царила обнаженная натура и показывали "голые" платья. Одной из самых откровенных стали Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне.

Секс-скандал разгорелся на кинофестивале в Венеции. Две итальянские модели прибыли на кинофорум в откровенных платьях и не надели нижнее белье. Эту историю и платья красоток обсуждали несколько дней.

Эротичными фото поделилась в блоге в 2016 году даже знаменитая Моника Белуччи. 52-летняя актриса сфотографировалась полностью обнажённой для обложки французского журнала Paris Match.

Российские звезды уж точно не отставали от западных. Чего только стоит балерина Анастасия Волочкова, чьи обнаженные фото стали главным трендом в Сети.

Шпагаты, фото топлес на море, экстра-мини-бикини - новые голые фото Волочковой с нетерпением ждут ее подписчики в Instagram и каждый раз яростно набрасываются на красотку и принимаются обсуждать ее якобы аморальное поведение. В 2016-м году самыми эффектными стали фото Волочковой с отдыха на Мальдивах и в Крыму (листайте фото в галерее выше).

Еще одна любительница показать голые фото - Глюкоза. Блондинка так гордится своей фигурой, что регулярно выкладывает в блогах обнаженные фотографии.

В 2016-м году чаще других радовали откровенными фото в своих блогах Наташа Королева, солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина, Анна Семенович, а главная звезда Сети этой осени Ольга Бузова даже умудрилась раздеться до предела, чтобы похвастаться букетом от супруга. Правда, брак это не спасло. В канун Нового года Бузова и Тарасов развелись.

Ну а главным шоком 2016-го года стало голое фото Ксени Собчак. Журналистка стала матерью и решила запечатлеть себя беременной на обложке модного журнала. Фото обнаженной беременной Собчак вызвало невероятный фурор в Сети.

Что еще готовы показать нам звезды, узнаем в 2017-м году. Оставайтесь с нами на Metronews.ru.