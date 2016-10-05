Как отмечают подписчики аккаунта 36-летней Виктории Бони, фотографу-любителю удалось сделать лучшие фото актрисы и телеведущей. В комментариях некоторые даже сравнивают на черно-белых фото российскую модель с Софи Лорен.

Потрясающие фото с обнажённой Викторией Боней сделала её подруга, которая также продублировала кадры в своём аккаунте в Instagram. Девушка скромно призналась, что не профессионал, а всего лишь любитель, но когда перед объективом позирует такая модель, как Виктория, кадры в любом случае получаются хорошо.

- Очень горжусь этими снимками, - подписала фото Маница Хашба (Instagram @mani_ca). - Я далеко не фотограф и не хочу им быть, это не моё. Но очень хотелось пофотографировать мою любимую подругу Викторию Боню именно так... художественно. Когда в кадре Виктория, ощущаешь себя Марио Тестино, потому что она с первого щелчка получается красиво и при этом не нужно знать никаких приёмов и хитростей профессии фотографа.

Фото обнажённой Виктории Бони, опубликованное около 6 дней назад, набрало более 70 тысяч "лайков", а кадры, которыми телеведущая и экс-участница шоу "Дом-2" пару дней назад, успели набрать более 36 тысяч "лайков". В комментариях поклонники отмечают, что "голые фото" Виктории Бони в таким исполнении не смотрятся пошлыми, а девушка выглядит просто шикарно.