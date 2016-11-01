Линдси Лохан опубликовала на своей странице в Instagram фото в розовом нижнем белье.

В подписи к фото Линдси Лохан поставили хэштеги, связанные с Хэллоуином, пошутив, что так будет выглядеть ее праздничный костюм.

Фото 30-летней американской актрисы в нижнем белье удивило подписчиков. Некоторые фанаты осудили Лохан и даже пригрозили, что отпишутся от аккаунта звезды, посчитав, что она выглядит, как девушка легкого поведения.

Однако большинство поклонников остались в восторге от фото Линдси Лохан в нижнем белье. Публикация набрала более 63 тысяч лайков.

Линдси Лохан снималась в таких фильмах, как «Ловушка для родителей», «Чумовая пятница», «Дрянные девчонки», «Сумасшедшие гонки», «Поцелуй на удачу» и «Крутая Джорджия». Однако наиболее известна актриса стала из-за скандального поведения. В СМИ не раз обсуждались подробности наркотической и алкогольной зависимости Линдси Лохан, а также роман актрисы с сыном российского бизнесмена Егором Тарабасовым, закончившийся громким скандалом.