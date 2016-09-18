Новое пространство Театра наций, или Театральный квартал, поселилось в отреставрированном особняке XIX века по адресу: Страстной бульвар, 12.



– Сергей Семёнович Собянин после того, как я станцевал перед ним па-де-де, рассказывая про Театральный квартал, был так увлечён этой идеей, что передал нам это здание, – рассказал Евгений Миронов на открытии. – Но здание было в бомжатском виде. Хотя у особняка богатая история: оно пережило пожар 1812 года, потом в нём располагалось спортивное общество, членом которого был Антон Павлович Чехов – взносы платил, но не ходил... Потом здесь был военкомат и, наконец, просто дом для бомжей, который мы привели в порядок.



Среди каменных кирпичных стен с множеством уютных закоулков и небольших помещений планируют устраивать встречи с интересными людьми, проводить благотворительные акции и, как говорит худрук, «перекрещивать различные виды и жанры искусств, чтобы в этих экспериментах родился новый язык».



Что касается спектаклей, то новый сезон Театр наций решили открыть спектаклем «Заводной апельсин».

– Так получается, что время диктует напряженный, нервный тон разговора, – считает Миронов. – Но, несмотря на то что пьеса о насилии, мне кажется, в спектакле важна тема ответственности художника за своё произведение. Энтони Бёрджесс, когда писал свой роман, был болен раком, он писал его, понимая, что умирает. Написав, он излечился, но выпустил в мир вот такого мальчика – героя, который стал олицетворением зла. Зло вышло в мир.



У худрука много планов и задумок по развитию российского театра и по привлечению западных режиссёров. Когда один из журналистов напомнил, что Андрей Кончаловский когда-то советовал Миронову выучить английский и пробовать себя на Западе, актёр сказал, что правильно сделал, что остался на родине:

– Английский у меня до сих пор не очень. Когда Кончаловский мне говорил: «У меня есть связи», я был молоденький. Мне везло на хорошую работу, хороших режиссёров. Пока с Володей Машковым мы крали лавочку на Чистопрудном бульваре, чтобы сделать спектакль, не думалось больше ни о чём. Мы хотели работать, заниматься профессией. Мне кажется, я не зря потратил эти годы, так и передайте Кончаловскому.

Чего ждать в Театре наций

В декабре ожидается премьера спектакля по пьесе Чехова «Иванов» с Мироновым, Чулпан Хаматовой и Елизаветой Боярской в главных ролях. Глеб Панфилов поставит весной «Аудиенцию», в которой Инна Чурикова исполнит роль Елизаветы II. Тогда же выйдет «Гроза» с Юлией Пересильд в роли Катерины.