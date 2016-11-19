Британская актриса Эмилия Кларк, исполняющая роль Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", присоединилась к актерскому составу спин-оффа "Звездных войн". Об этом сообщает официальный сайт киновселенной режиссера Джорджа Лукаса.

Новый фильм, который пока не имеет официального названия, расскажет о молодых годах героя оригинальной трилогии Хана Соло. Уже известно, что роль знаменитого контрабандиста в спин-оффе "Звездных войн" исполнит американский актер Олден Эйренрайк, его товарища Лэндо Калриссиана будет играть Дональд Гловер.

В какой роли предстанет Эмилия Кларк, пока неизвестно.

Над проектом работают режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер.

В декабре в мировой прокат выйдет еще один фильм киносаги "Изгой-один. Звездные войны: Истории", режиссером которого стал Гарет Эдвардс.