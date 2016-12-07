Российская певица Татьяна Котова, которая в 2006 году завоевала титул "Мисс Россия 2006" и с 2008 по 2010 годы была солисткой в группе "ВИА Гра", похвасталась в социальной сети фото в эротичном нижнем белье на фоне зеркала.

- Мысль, как беспрерывный поток энергии, движется постоянно в противоположном направлении от нас и вновь, уже с двойной силой, возвращается обратно к своему источнику. Поэтому, так хочется дарить всем вокруг счастье, добро и улыбки, чтобы всё подаренное, возвращалось снова и снова, и желательно в еще большем объёме!, - подписала Татьяна Котова фото в прозрачном белом белье.

Эротичный кадр с экс-солисткой "ВИА Гры" набрал за сутки более 10 тысяч "лайков".

Пикантное фото Татьяны Котовой прокомментировали подписчики её аккаунта.

- Очень горячее фото! Танюша, как всегда бесподобна, - пишут в соцсети.

Также девушки просят телеведущую и актрису поделиться секретом стройной и красивой фигуры.