Юлия Волкова, популярность которой принесло выступление в группе "Тату", поделилась в соцсети фото в ярком купальнике и коротеньких джинсовых шортах. Поклонники певицы засыпали Юлию комплиментами и отметили, что её тонкой талии и пышной груди можно только позавидовать.

- Здоровый образ жизни – наше все, - подписала Юлия Волкова фото в ярком купальнике и коротеньких шортах на велосипеде.

Встретив такое изобилие приятных слов в свой адрес, чуть позднее Волкова поделилась ещё одним сексуальным фото: певица позирует в бикини на фоне моря.

Всего за несколько часов фотографии набрали в соцсети Instagram более трёх тысяч лайков.