Анжелика Варум презентовала новый альбом, созданный вместе с композитором Игорем Крутым. О презентации Варум рассказала в своем блоге в Facebook, выложив несколько фото. На сцене во время мероприятия Анжелика Варум исполнила несколько композиций с новой пластинки.

"Презентация нашей с Игорем Крутым пластинки состоялась. Спасибо всем, кто поддержал нас в этот день! Надеюсь, эти замечательные песни, звучащие теперь на русском языке, найдут своих почитателей и вскоре мы с Маэстро представим в Москве премьеру нашей большой концертной программы", - написала в блоге Анжелика Варум.

Блогеры отметили, что платье Анжелики Варум, которое она выбрала для презентации, было невероятно похоже на наряд голливудской звезды Николь Кидман, в котором актриса появилась на красной дорожке Critics Choice Awards-2016.

Николь Кидман надела дизайнерское платье 11 декабря 2016 года на церемонию награждения лучших фильмов. Автор вечернего платья с эффектным открытым лифом - дизайнер Brandon Maxwell.

Фасон черного длинного платья Анжелики Варум оказался очень похожим на наряд Николь Кидман - особенно треугольный вырез на животе и линия рукава. Фанаты Варум не смогли удержаться от восторженных комментариев в адрес любимой певицы, отметив, что Анжелика выглядит бесподобно и ей очень идет новая стрижка.

Скорее всего, Ажелику Варум в эффектном черном наряде смогут увидеть зрители телеканала "Россия" в новогоднюю ночь. Об этом "по секрету" рассказал в своем блоге Instagram Игорь Николаев.

"Вот таким составом будем поздравлять Вас в Новогоднюю ночь на телеканале "Россия", - подписал фото в блоге Игорь Николаев.