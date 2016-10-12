Знаменитый голливудский комик Джим Керри обвинён в причастности к смерти экс-подруги. Иск в суд против него подала Бриджид Свитман, передаёт BBC.

Женщина утверждает, что Керри ужасно обращался с её дочерью – 28-летней Катрионой Уайт, которая в итоге покончила жизнь самоубийством. По словам матери, именно актёр поставлял девушке нелегально полученные сильнодействующие препараты. Он же заражал её различными половыми заболеваниями. Кроме того, Джим Керри постоянно унижал возлюбленную и осыпал её ненормативной лексикой, утверждает в иске Бриджид Свитман.

Кстати, сама Катриона Уайт, работавшая визажистом, как позже выяснилось, официально состояла в браке. А месяц назад иск против актёра подал вдовец женщины Марк Бертон. Он обвинял Керри в аналогичных преступлениях.

И муж, и мать девушки уверены, что Катриона Уайт покончила с собой в сентябре 2015 года, приняв очень большую дозу лекарств, полученных от Джима Керри. Девушка принимала сильнодействующие препараты - эмбиен, пропранолол и перкоцет.

Адвокаты голливудской звезды уже назвали все обвинения бредом. "Мистер Керри сильно страдал в прошлом году из-за самоубийства женщины, которую горячо любил, и это возмутительно, что он должен пройти через этот разбойничий судебный процесс", – заявили они.