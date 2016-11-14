Джереми Реннер рассказал Metro о роли в фильме "Прибытие"

Каково играть, находясь в защитном костюме? Было сложно?

— В костюме? Нет, нет… Костюм сапера из фильма "Повелитель бури" весил порядка 45 килограмм, этот же был как кусок пластика. Единственное, что показалось странным, внутри него немного влажно. Дышать в нем невозможно. Такое ощущение, что тебе надели пластиковый пакет на голову. Дело даже не в потении, а в плохой видимости: камера тебя видит, а ты едва в состоянии разглядеть что-либо, так как внутри мешает пар.

Какую подготовку вы проводили для роли Йенна?

— Один парень написал огромную книгу, которую мы очень часто использовали при проработке сценария фильма. Я встречался с ним. Ещё работал с физиками и математиками, которые помогали мне и сценаристам, чтобы вся информация была понятной зрителям. Но в первую очередь, они помогали мне, так как именно я должен доносить всё это до зрителей. Мы сделали всю эту мудреную информацию понятной и приятной на слух.

У вас много опыта работы на хромакее и со спецэффектами, так как вы снимались в фильмах про Мстителей. Могли бы вы сравнить два этих опыта работы?

— Когда я впервые пришёл посмотреть готовую версию "Мстителей", мне реально хотелось увидеть фильм, так как спецэффекты превращают нашу работу в захватывающее шоу. В том, что мы делали на съёмках "Прибытия", не было шоу. Там были я и Эми Адамс в защитных костюмах, белый экран и парень с палкой, на конце которой пушистый шар. Иногда процесс съёмок выглядит совсем асексуально. Но это большое кино, которое эмоционально надломило меня. Не думаю, что смогу пересмотреть его.

В процессе работы вам показывали концепт-арты?

— Да, они демонстрировали изображения корпуса кораблей и существ, с которыми мы общаемся. По рисункам были понятны их габариты и формы.

Когда вы впервые увидели пришельцев?

— Точно не помню. Либо на съёмочной площадке, либо во время примерки костюмов. Но важно, что это случилось прямо перед первой сценой с инопланетянами. Мне хотелось увидеть их прямо в момент первого знакомства, чтобы моя реакция была более правдивой. Я не был заинтересован в получении информации об этих существах заблаговременно.

Эми не так опытна в съёмках c визуальными эффектами. Вы помогали ей?

— Не думаю, что может быть достаточно много опыта, который бы подготовил тебя к следующим съёмкам. Каждый фильм разный. Первая и вторая части "Мстителей" отличаются друг от друга. И третья с четвёртой частью тоже будут отличаться. В данном случае опыт не имеет значения. Мне нет разницы, передо мной теннисный мяч на зелёном экране или человек на белом фоне, у которого пушистик на палочке, как во время съёмок "Прибытия". Важно то, как мы пробиваемся к правде, насколько реалистично стараемся выглядеть в кадре.

Какие фильмы с вашим участием действительно впечатлили вас визуальными эффектами?

— Думаю, каждый. Особенно "Мстители". Фильмы серии "Миссия невыполнима" более реалистичны, а фильм про Борна крайне реалистичен. Но в мире Marvel придумываются альтернативные вселенные. "Прибытие" — ещё один такой пример, но созданный по-другому, с большим эмоциональным размахом. Подобное всегда меня впечатляет. Не ожидал, что этот фильм будет выглядеть так дорого и масштабно.

Вам нравится смотреть научно-фантастические фильмы?

— Я люблю называть их научной документалистикой. В фильмах этого жанра есть определённый реализм и правдоподобие, что мне, безусловно, нравится. Этот жанр основан на человеческих эмоциях, а тематика фильмов просто великолепна. Всё это близко мне, так как я играю человека. Остальное не имеет значения.

Каково было работать с Дени Вильнёвом?

— Первое, о чем я подумал, когда увидел его фильм: "Вот это режиссёр"! Я выбежал из кинотеатра, запрыгнул в свою машину и всхлипывая поехал домой. Тот фильм был удивительным. Дени собрал в себе лучшее от Стивена Спилберга и Стэнли Кубрика. В нем отлично сочетаются визуальный и эмоциональный интеллект. Он понимает, откуда берётся история. Кроме того, у него есть уникальный взгляд на вещи. Дени очень терпеливый и настойчивый, как Кубрик, а также чувствует коммерчески успешного кино, как Спилберг.

Что вам нужно от режиссёра?

— Ничего! Чтобы он просто был хорошим режиссёром (смеется). Думаю, всё зависит от рабочего материала. Я люблю создавать режиссёрам проблемы… приятные проблемы, которые им бы хотелось решать. Это моя задача.

Что было важным для вас с Эми при создании эмоциональной связи между вашими персонажами на съёмках?

— Первостепенной была важность наших персонажей для сюжета фильма "Прибытие", а также баланс между женским и мужским началами.

Хотели бы вы увидеть свою жизнь от начала и до конца, как показывается в фильме?

— Я не хотел бы говорить о финале фильма, так как это предполагает спойлеры. Если коротко, то нет.

Вы участвовали в кинофраншизе о Борне. Смотрели ли вы новый фильм серии? Хотели бы вы принять участие в возможном кроссовере?

— Я не имел возможности посмотреть новый фильм, так как был слишком занят. Я всегда за любой кроссовер. Но это зависит не от меня, поэтому я просто усердно работаю над теми задачами, которые передо мной стоят.

Следующий проект с вашим участием — "Ветреная река" Тэйлора Шеридана, который написал сценарий для фильма "Убийца" Вильнёва…

Реннер: Да, Дени повлиял на мой выбор следующего проекта. "Ветреная река" — это прекрасный небольшой фильм, каким я ожидал увидеть "Прибытие". Он очень хорошо написан. Я расскажу о нем подробнее, когда придёт время. Так что сейчас я занят этим фильмов, созданием музыки и ролью отца, которую считаю самой важной. Она помогает мне быть собранным и не беспокоиться о том, какой фильм будет следующим на моём пути.

Какой фильм вы покажете своей дочери первым?

Реннер: Никакой! Она просила, но ей всего три с половиной. У неё есть пижама с Мстителями, которую ей кто-то подарил. Она знает всех персонажей, но сам фильм не видела. При этом она говорит, что парень с луком и стрелами похож на папу. Я отвечаю ей: "Нет, это Соколиный глаз"! Думаю, ей не нужно видеть то, что я смотрю. Я собираюсь уберечь её от того, чем занимаюсь сам. Она часто посещает съёмочные локации, но результатов она ни разу не видела. Я не расстроюсь, если никогда не увидит.

Автор оригинального текста: Владислава Александрова