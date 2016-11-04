47-летняя Дженнфер Лопес продолжает поражать поклонников эротичными фото, которые певица выкладывает в Сеть. На этот раз она порадовала снимком в чёрном купальнике. Казалось бы - цельный купальник, но Джей Ло выбрала такую модель, которая эффектно подчеркнула соблазнительные формы горячей поп-исполнительницы.

Джей Ло сделала соблазнительное селфи в спальне, сидя на кровати напротив зеркала.

Всего за полдня снимок отметили как понравившийся более 1 миллиона подписчиков. Под фото Дженнифер Лопес в эротичном купальнике появилось более 30 тысяч восторженных комментариев. А у кого не хватало слов, чтобы выразить своё восхищение, те просто оставляли под фото сердечки и смайлики.

Ранее американская певица не раз выкладывала в соцсеть соблазнительные фото с глубоким декольте. 47-летняя Джей Ло не скрывает, что любит своё тело.