Latin Grammy Awards-2016 отгремела в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Праздник латиноамериканской музыки проводится ежегодно и каждый раз на красную дорожку Latin Grammy Awards выходят знойные красавицы.

На этот раз количество откровенных нарядов на Latin Grammy Awards-2016 просто зашкаливало. Главной сенсацией премии была Дженнифер Лопес, которая вышла на красную дорожку в эффектном сексуальном черном облегающем наряде, который тут же прозвали "голым". Не отставали от нее и другие звезды Latin Grammy Awards.

Пышногрудые и пышнотелые брюнетки выбрали для появления на Latin Grammy Awards максимально откровенные наряды - с оголенными спинами и плечами, глубочайшим декольте, а порой платья были просто прозрачными (посмотреть наряды Latin Grammy Awards-2016 можно в фотогалерее).

Больше других оголилась на Latin Grammy Awards Наташа Араос, показавшая себя во всей красе в золотистом наряде. Ее повсюду сопровождал возлюбленный, тоже известный музыкант.

Не менее "жарко" было и на шоу премии Latin Grammy Awards-2016. Так, выступавшая в качестве почетной гостьи Джей Ло вышла на сцену вместе с бывшим мужем, Марком Энтони. После исполнения песни Лопес жарко поцеловала экс-супруга — что, разумеется, сильно удивило и обрадовало всех собравшихся в зале.

Латинская Грэмми - музыкальная премия Латиноамериканской академии искусства и науки звукозаписи. Существует с 2000 года и присуждается ежегодно.