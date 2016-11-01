Дженнифер Лопес выступила на одной сцене с Хиллари Клинтон и призвала американцев голосовать за кандидата от демократов.

Дженнифер исполнила перед избирателями несколько композиций и вызвала невероятный фурор, показав в жарком танце не только свои обтянутые сеточкой ягодицы (свое достояние, застрахованное на миллионы долларов), но и яркие красочные костюмы в стиле американского флага.

На сцену поприветствовать Клинтон вышел даже бывший муж Дженнифер Лопес - Марк Энтони. Оба обнимались с Хиллари, произносили речи и выражали всяческое одобрение политическим амбициям кандидата в президенты.

Скептики и сторонники Трампа уже прокомментировали выступление Лопес, заявив, что певица проголосовала за Клинтон "своими ягодицами".

Как сообщают СМИ, выступление Дженнифер Лопес в Майами, которое устроил предвыборный штаб Хиллари Клинтон, было бесплатным. Такие же концерты пройдут и с участием других исполнителей - Jay-Z и Кэти Перри.

Metro недавно рассказывало о предвыборном митинге, на который поддержать Клинтон пришла первая леди США Мишель Обама. Она называла 69-летнюю Хиллари "Моей девочкой" и призывала американцев голосовать за нее.

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