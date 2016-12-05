В Лондоне 4 декабря были вручены премии BIFA-2016 (British Independent Film Awards) за лучшее британское независимое кино.

На красную дорожку премии British Independent Film Awards-2016 вышли звезды - Джемма Артертон, Джейми Дорнан с супругой Амелией Уорнер, Наоми Харрис, Аннабель Уоллис, Элеонор Томлинсон, Майкл Фассбендер, и другие знаменитости. Элеонор Томлинсон

Внимание многих привлекла новая прическа актрисы Джеммы Артертон. Она сделала короткую стрижку и пришла на церемонию в эффектном черном платье с оголенным левым плечом. Короткая прическа брюнетки Джеммы пришлась по вкусу ее поклонникам.

Лучшим фильмом эксперты BIFA-2016 назвали картину "Американский мед" (American Honey) Андреа Арнольд (в России фильм называется "Американская милашка"). Арнольд получила премию и как лучший режиссер. Про ее фильмы говорят, что 54-летняя англичанка Андреа Арнольд снимает редко, но метко.

Премию BIFA-2016 как лучшему актеру вручили Дэйву Джонсу за главную роль в фильме "Я, Даниэль Блейк". Награда за лучшую женскую роль досталась Саше Лейн, сыгравшей в "American Honey" девушку-подростка, которая путешествует по США без денег, продавая подписку на журналы. Неожиданно она встречает мужчину, в которого влюбляется, и попадает в мир, полный алкоголя, наркотиков, вечеринок и преступлений. В России картину широким экраном не показывали.