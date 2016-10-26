Известный американский певец Джастин Тимберлейк рискует подвергнуться наказанию, за селфи рядом с избирательной урной, сообщает CNN.

Артист, уже не первый год проживающий в Калифорнии, отправился в родной штат Теннесси, чтобы воспользоваться возможностью досрочно проголосовать за будущего президента США.

На избирательный участок Тимберлейк пришел в явно приподнятом настроении и решил сделать селфи рядом с избирательной урной. В подписи к фото он призвал всех своих фанатов участвовать в выборах, которые пройдут во всех штатах уже 8 ноября.

Тем не менее, милое фото может обернуться для артиста неприятностями, так как в штате Теннесси на законодательном уровне запрещено фотографировать на избирательных участках.

Представитель округа Шелби заявил телеканалу, что за правонарушение Тимберлейку грозит штраф в 50 долларов или заключение сроком на 30 дней.