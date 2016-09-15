Официальная презентация нового альбома «Люди-невидимки» состоится 16 сентября в питерском клубе «Космонавт», а 17 сентября – в московском клубе «Известия Hall». Работа над диском шла медленно, но поездка Армена Григоряна на необитаемый остров решила всё.

– Ещё в середине 2015-го не было никаких задумок о новом альбоме. Но в конце года я неожиданно для себя оказался в абсолютно волшебном месте, на необитаемом острове посреди Индийского океана, будто прилетел на другую планету, проснулся по ту сторону зла! И песни пошли потоком, словно где-то сверху открыли кран, – рассказал Григорян Metro. – На этом почти необитаемом острове не было никакой связи. Полная оторванность и тишина.



По словам лидера «Крематория», его сознание поменялось после общения с океаном:

– Как-то мы плыли в океане и увидели белую полоску земли – небольшой атолл, у берегов которого я разглядел в воде ствол пальмы. Но при более детальном рассмотрении специалистами (с нами была французская пара Николь и Александр Гратовски, основатели организации «Посольство дельфинов») выяснилось, что это не дерево, а гигантская челюсть! Будто археологи, мы тут же организовали раскопки. И через какое-то время мы откопали практически весь скелет. Позже, связавшись с учёными-океанологами, мы выяснили, что это останки синего кита длиной 25–30 метров. А как только мы отплыли от «китового острова», нас окружила огромная стая дельфинов, которые устроили нам настоящее представление: выпрыгивали, взлетали, делали кульбиты, кружились... Как сказала наша французская подружка Николь (и слова её тронули моё сердце): «Это они благодарят нас за то, что мы успокоили душу кита».



Эти события рокер называет «мимолётным и невероятным единением с природой».

– Все песни, которые я там сочинил (владелец острова – любитель рока, любезно организовал доставку гитары с Большой земли), были бережно упакованы и доставлены в московскую студию, – говорит музыкант.

Альбом «Люди-невидимки» – искренний спектакль для слушателя, собранный из портретов различных героев. Пластинку, как советует Армен Григорян, нужно слушать от начала до конца, следуя за историями людей-невидимок – от средневековой скандинавской ведьмы Брунхильды до современной Светы, от мексиканского президента Бенито до звезды криминального мира 90-х «Текилы Бум», от сказочного Гудвина до самого Ричарда III.



– Частично – это портреты моих друзей, знакомых, людей, бывших мне когда-то близкими, – рассказал Григорян. – И сейчас память о них больше похожа на виртуальное кладбище. С одной стороны, «Люди-невидимки» – это магический тур по этим временам и мирам, с другой – это трепанация скрытых, тёмных подчас сторон человеческой души. И, конечно же, это попытка заглянуть в истоки человеческих поступков в современном мире. Чтобы понять, почему индивидуум перерождается в монстра, нужно сделать вскрытие его мутировавших генов.

Напомним, недавно лидер группы "Крематорий" устроил в редакции газеты Metro офисник. Как это было читайте и смотрите ЗДЕСЬ.



ЦИТАТЫ:

Армен Григорян о дьяволе, смерти и тёмных очках.

• «Иногда я в песнях вспоминаю дьявола. Я христианин, а Сатана – часть религии. Есть Бог, есть дьявол, а в противостоянии – истина!»



• «Смерть – одна из главных тайн жизни и любимая подружка для философов. В текстах я касаюсь её нежно, чтобы не причинять ей беспокойства, а лишь поразмышлять о скоротечности жизни, которую надо прожить полно и достойно».



• «Я почти всегда в тёмных очках, потому что свет софитов на сцене не нравится моим глазам. А если серьёзно, то исполняя разные песни, я предстаю в разных образах, в какой-то мере занимаюсь лицедейством, приходится скрывать лживые глаза».