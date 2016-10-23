Рейтинг самых влиятельных тинейджеров в мире составило издание Time.
В списке юные влиятельные особы расположились не по местам, а по возрасту: от 14 до 19 лет.
Обе дочери президента США Барака Обамы попали в этот рейтинг. 18-летняя Малия Обама и 15-летняя Саша Обама были названы ролевыми моделями для молодых чернокожих женщин Америки.
Кроме того, в топ-30 самых влиятельных подростков мира вошли сын актера Уилла Смита Джейден, актрисы Хлой Грейс Морец и Мэйси Уильямс, исполняющая роль Арьи Старк в сериале «Игра престолов», поп-певец Шон Мендес и младшая сестра Ким Кардашьян, модель Кайли Дженнер. Одной из самых младших участниц рейтинга стала 14-летняя танцовщица Мэдди Зигглер, прославившаяся на весь мир благодаря клипам певицы Sia: Chandelier и The Greatest.
Российские тинейджеры в рейтинг не попали.
Полный список самых влиятельных подростков мира выглядит так:
1. Мэдди Зигглер, 14-летняя танцовщица.
2. Скай Джексон, 14-летняя актриса сериалов "Джесси" и "Летний лагерь" телеканала Disney Channel.
3. Логан Гулефф, 14-летний повар, победитель телешоу "Мастершеф", лучший юный повар Америки.
4. Гейтен Матараццо, 14-летний актер сериала "Очень странные дела" от Netflix.
5. Саша Обама, 15-летняя дочь Барака Обамы.
6. Рейчел Зитз, 16-летняя предпринимательница, чья компания Gladiator Lacrosse занимается продажей спортивной экипировки.
7. Лори Эрнандес, 16-летняя гимнастка завоевавшая золото и серебро на Олимпиаде в Рио.
8. Киара Ниргин, 16 лет, учёный. Изобрела дешёвый и биоразлагаемый суперабсорбент.
9. Хлоя Ким, 16-летняя сноубордистка, обладательница двух золотых медалей Юношеской зимней олимпиады.
10. Яра Шахиди, 16-летняя актриса сериала "Темнеющие".
11. Джеймс Чарльз, 16 лет, блогер. У трансгендера, известного по своим перевоплощениям, больше 700000 подписчиков в Инстаграме.
12. Сумаил Хассан, 16 лет, киберспортсмен. Чемпион Dota 2, выиграл больше $1 миллиона на турнирах.
13. Гэвин Грим, 16 лет, трансгендер. В американском суде добился права ходить в женский туалет.
14. Амандла Стенберг, 16 лет, актриса. Известна по роли Руты в "Голодных играх".
15. Бен Пастернак, 17 лет, видеоблогер и предприниматель.
16. Зара Ларссон, 17 лет, певица. Победила в шведской версии телешоу "Америка ищет таланты".
17. Малия Обама, 18 лет, дочь Барака Обамы.
18. Юсра Мардини, 18 лет, пловчиха. Участница команды беженцев на олимпиаде в Рио.
19. Джейден Смит, 18 лет, актёр и рэпер. Сын актёра Уилла Смита.
20. Шон Мендес, 18 лет, поп-певец. Больше 1,5 миллионов подписчиков на YouTube.
21. Лука Саббат, 18 лет, мужчина-модель.
22. Кэти Ледеки, 19 лет, пловчиха. Четыре золотых и одна серебреная медаль олимпиады в Рио.
23. Джордж Мэйтус, 19 лет, предприниматель. Выпускает самые быстрые дроны на радиоуправлении.
24. Мэйси Уильямс, 19 лет, актриса. Известна по роли Арьи Старк в сериале "Игра престолов".
25. Симона Байлз, 19 лет, гимнастка. Четыре золотых и одна бронзовая медаль олимпиады в Рио.
26. Камила Кабелло, 19 лет, певица. Участница группы Fifth Harmony.
27. Хлоя Грейс Морец, 19 лет, актриса. Снялась в фильмах "Пипец", "500 дней лета" и "Мрачные тени".
28. Барбара Феррейра, 19 лет, plus-size модель.
29. Малала Юсуфзай, 19 лет, правозащитница. Получила Нобелевскую премию мира в 2014 году.
30. Кайли Дженнер, 19 лет, модель. Сестра Ким Кардашьян от другого отца.