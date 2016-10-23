Рейтинг самых влиятельных тинейджеров в мире составило издание Time.

В списке юные влиятельные особы расположились не по местам, а по возрасту: от 14 до 19 лет.

Обе дочери президента США Барака Обамы попали в этот рейтинг. 18-летняя Малия Обама и 15-летняя Саша Обама были названы ролевыми моделями для молодых чернокожих женщин Америки.

Кроме того, в топ-30 самых влиятельных подростков мира вошли сын актера Уилла Смита Джейден, актрисы Хлой Грейс Морец и Мэйси Уильямс, исполняющая роль Арьи Старк в сериале «Игра престолов», поп-певец Шон Мендес и младшая сестра Ким Кардашьян, модель Кайли Дженнер. Одной из самых младших участниц рейтинга стала 14-летняя танцовщица Мэдди Зигглер, прославившаяся на весь мир благодаря клипам певицы Sia: Chandelier и The Greatest.

Российские тинейджеры в рейтинг не попали.

Полный список самых влиятельных подростков мира выглядит так:
1.    Мэдди Зигглер, 14-летняя танцовщица.
2.    Скай Джексон, 14-летняя актриса сериалов "Джесси" и "Летний лагерь" телеканала Disney Channel.
3.    Логан Гулефф, 14-летний повар, победитель телешоу "Мастершеф", лучший юный повар Америки.
4.    Гейтен Матараццо, 14-летний актер сериала "Очень странные дела" от Netflix.
5.    Саша Обама, 15-летняя дочь Барака Обамы.
6.    Рейчел Зитз, 16-летняя предпринимательница, чья компания Gladiator Lacrosse занимается продажей спортивной экипировки.
7.    Лори Эрнандес, 16-летняя гимнастка завоевавшая золото и серебро на Олимпиаде в Рио.
8.    Киара Ниргин, 16 лет, учёный. Изобрела дешёвый и биоразлагаемый суперабсорбент.
9.    Хлоя Ким, 16-летняя сноубордистка, обладательница двух золотых медалей Юношеской зимней олимпиады.
10.    Яра Шахиди, 16-летняя актриса сериала "Темнеющие".
11.    Джеймс Чарльз, 16 лет, блогер. У трансгендера, известного по своим перевоплощениям, больше 700000 подписчиков в Инстаграме.
12.    Сумаил Хассан, 16 лет, киберспортсмен. Чемпион Dota 2, выиграл больше $1 миллиона на турнирах.
13.    Гэвин Грим, 16 лет, трансгендер. В американском суде добился права ходить в женский туалет.
14.    Амандла Стенберг, 16 лет, актриса. Известна по роли Руты в "Голодных играх".
15.    Бен Пастернак, 17 лет, видеоблогер и предприниматель.
16.    Зара Ларссон, 17 лет, певица. Победила в шведской версии телешоу "Америка ищет таланты".
17.    Малия Обама, 18 лет, дочь Барака Обамы.
18.    Юсра Мардини, 18 лет, пловчиха. Участница команды беженцев на олимпиаде в Рио.
19.    Джейден Смит, 18 лет, актёр и рэпер. Сын актёра Уилла Смита.
20.    Шон Мендес, 18 лет, поп-певец. Больше 1,5 миллионов подписчиков на YouTube.
21.    Лука Саббат, 18 лет, мужчина-модель.
22.    Кэти Ледеки, 19 лет, пловчиха. Четыре золотых и одна серебреная медаль олимпиады в Рио.
23.    Джордж Мэйтус, 19 лет, предприниматель. Выпускает самые быстрые дроны на радиоуправлении.
24.    Мэйси Уильямс, 19 лет, актриса. Известна по роли Арьи Старк в сериале "Игра престолов".
25.    Симона Байлз, 19 лет, гимнастка. Четыре золотых и одна бронзовая медаль олимпиады в Рио.
26.    Камила Кабелло, 19 лет, певица. Участница группы Fifth Harmony.
27.    Хлоя Грейс Морец, 19 лет, актриса. Снялась в фильмах "Пипец", "500 дней лета" и "Мрачные тени".
28.    Барбара Феррейра, 19 лет, plus-size модель.
29.    Малала Юсуфзай, 19 лет, правозащитница. Получила Нобелевскую премию мира в 2014 году.
30.    Кайли Дженнер, 19 лет, модель. Сестра Ким Кардашьян от другого отца.