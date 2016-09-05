Старую фотографию, на которой ей еще 13-14 лет, Анна Шульгина опубликовала на странице в социальной сети Инстаграм.

На снимке Анна вместе с братьями Артёмом и Арсением стоят рядом с Иосифом Пригожиным, который держит в руках огромный торт. Девушку в кадре сложно назвать миниатюрной.

– Йось, помнишь те времена, когда я была больше тебя? – обратилась к Иосифу Пригожину в Инстаграме Анна Шульгина.

Ранее 23-летняя красавица уже несколько раз публиковала свои фотографии, на которых её размеры далеки от эталонных 90-60-90. Своего прошлого Анна нисколько не стесняется.

– Боже, какая же я была необъятная, – поражается певица в подписи к одному из фото. – Я рада, что такой этап в жизни у меня был, но он давно преодолён, вызывая только лишь добрые эмоции.

По словам Анны, на жёстких диетах она никогда не сидела, а к нормальному размеру пришла сама собой. Сейчас девушка тоже не сильно ограничивает себя в еде и не проводит часы в тренажерных залах. Зато ведет активный образ жизни - много выступает и путешествует.