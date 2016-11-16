Дмитрий Шепелев в своем инстагарме сообщил, что уже готова и готовится к выходу его книга - "Жанна". Под хэштегом #книгажанна#немолчипрорак# он сообщил и дату, когда книга увидит свет.

- С волнением и надеждой рад сообщить, что моя книга "Жанна" появится в книжных магазинах Москвы и России 24 ноября. Будет доступна и электронная версия

Журнал Grazia уже опубликовал большой отрывок из книги, который начинается со слов:

— Любимая, мы едем в Нью-Йорк, — говорю я и вкладываю в ее руку два билета. — Это было бы ужасно романтично, если бы не обстоятельства.— Мы еще поборемся? — смотрит мне прямо в глаза Жанна.

Однако Дмитрий высказался нелицеприятно о семье Фриске. На страницах книги он уверяет, что родственники обрадовались новой популярности Жанны - пускай даже за счет её болезни.

Поклонники отреагировали сразу. Многие поддержали, а некоторые снова вступили в споры между собой и даже уговаривали Дмитрия разрешить видеться с внуком родителям Жанны Фриске.

juliapronina90: "Я хочу Вам посоветовать разрешить видеться родителям Жанны со своим внуком. Ведь жизнь, как бумеранг, не факт, что такая же ситуация не повторится в Вашей жизни. Подумайте о Жанне, она точно хотела бы этого. Поставьте какие-то условия (допустим, чтобы родители Жанны не давали интервью и т.д.), я думаю, они будут согласны на все, лишь бы видеться с внуком".

Другие, напротив, посчитали, что новая книга - лишь пиар и заработок на нашумевшей истории, пока в памяти свежи имена участников.

marchelo.lu: "Не красиво, Дмитрий. Слишком рано для родных и близких. Но вовремя - ради высоких продаж. Не ищите своей жадности и цинизму оправдания. Не достойно!".