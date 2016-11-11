Дмитрий Шепелев выкладывает в своем инстаграме все новые подробности о своей жизни. Сначала он изменил фамилию - был Шепелев, стал Шенель.

На самом деле, его фамилию просто не так записали в аэропорту, когда встречали. На что поклонники тут же отозвались шуткой - “Шенель №5”.

Уже на следующий день Дмитрий сообщил о том, что изменил имидж. Как сказал сам Шепелев, он сделал "стрижку, как из 90-х". Действительно, подстригли шоумена очень коротко. Кому-то из поклонников Дмитрий в новом образе напомнил Деточкина, а кому-то - Шарапова.

А следом появилась фотография, где Шепелев представил на общее обозрение своего подросшего сына Платона. И подписал: "Счастье". Поклонники тут же решили, что Шепелев снова уехал с сыном на отдых. Однако, вполне возможно, что это из того же архива, что три недели назад, когда Дмитрий с Платоном отдыхали на пляжах Болгарии.