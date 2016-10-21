Дима Билан уходит из шоу "Голос". Этот сезон станет последним для популярного певца. Об этом сам музыкант рассказал в интервью Aфишa Daily.

По словам Димы Билана, он узнал все нюансы и законы жанра и чувствует, что достиг предела. Билан принимал участие в 4 проектах "Голос", пропустив только один.

При этом Билан говорит о нынешнем сезоне шоу "Голос" как о "крайнем заплыве", а не как о последнем. "Решение принято", - уточнил певец и отметил, что его участие в "Голосе" позитивно влияло на карьеру в целом - приглашений и концертов было больше, но это "не отправная точка", говорит Билан.

"Если я чувствую, что это предел, то никакие деньги не спасут. Метафорически выражаясь, конечно", – прокомментировал Дмитрий Билан.

Добавим, два года назад Дима Билан уже говорил, что покидает проект, но вернулся к зрителям снова.

Дима Билан получает как "наставник" порядка 1 млн евро за сезон, такие цифры озвучивают СМИ.

Сейчас музыкант намерен вплотную заняться кинопроектами. Дима Билан сыграл роль в фильме "Герой" и озвучил мультфильм «Тролли».