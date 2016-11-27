27 ноября в России отмечают День матери. Российские звёзды не обошли вниманием этот праздник.
В соцсети Instagram 27 ноября появились фото и поздравления с Днём матери от многих знаменитостей.
Звёзды выбрали разные способы поздравить своих мам с праздником. Наталья Королёва, Анна Семенович, Валерия, Анфиса Чехова, Наталья Подольская и многие другие опубликовали современные фото с любимыми мамами.
Другие знаменитости, такие как Александр Ревва, Алёна Водонаева и Полина Гагарина, поделились с подписчиками своими детскими фото.
Певица Нюша провела праздник вместе с мамой и поделилась с подписчиками в Instagram видео совместного приготовления с ужина.
Телеведущая Ксения Бородина и певица Наталья Ионова, Глюк'oZa, опубликовали фото со своими детьми.
Балерина Анастасия Волочкова разместила в Instagram открытку со словами: "Мама – это не роль, это счастье, это смысл, это жизнь!"