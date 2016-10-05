Басманный суд Москвы зарегистрировал иск рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл, к ещё одному рэперу Василию Вакуленко (он же Баста). Децл хочет отсудить 1 миллион рублей у своего старого приятеля, за то, что он ранее публично оскорбил его.

Дело в том, что пару месяцев назад Толмацкий в Twitter написал несколько гневных постов из-за громкой музыки в клубе Басты, которая мешает ему, его ребёнку и всем в округе, в итоге всё в том же Twitter Баста обозвал Децла. Оскорбление, по мнению Децла, причиняет ему моральный вред и наносит ущерб деловой репутации.

После того, как стало известно, что Децл решил засудить Басту, последний повторил своё оскорбление в Twitter – "Децл – лохматое чмо 2", а позже заявил, что будет требовать лингвистической экспертизы своих слов.



На его страничке в микроблоге появился скриншот лингвистической экспертизы, проведённой в начале 2012 года и установившей, почему "чмошник" не является оскорблением. Тогда, якобы, разбиралось дело некоего гражданина Окунёва, назвавшего некоего Резниченко «чмошником». Эксперты установили, что ни в одном словаре русского языка нет слова "чмошник". Исходя из этого, "данное слово имеет общий корень со словом "чмокать", означающим 1) производить характерный звук губами для выражения позитивных чувств к кому-либо или чему-либо, 2) звучно целовать, – можно сделать логический вывод о том, что "чмошник" – это человек, эмоционально выражающий свои чувства".

Баста собирается присутствовать на судебном заседании. Он уверен, что его бывший приятель просто мстит ему.

«Кирилл был постоянным посетителем нашего клуба Gazgolder, приходил с супругой и маленьким ребёнком. Все было отлично до тех пор, пока ему не сделали замечание, когда он находился, скажем так, в состоянии измененного сознания. Его попросили вести себя немного культурнее, так как клуб — это дом для нас всех. Так происходило несколько раз, после чего он вильнул хвостом и пообещал, что будет поливать нас грязью», — рассказал Баста Lenta.ru.

После того, как Баста повторил своё оскорбление, адвокат Децла Роман Лалаян заявил life.ru, что теперь судебного процесса не избежать: "Нам необходимо было сейчас получить от Василия публичные извинения. Но, как мы видим, этого не случится. Видимо, будет судебный процесс. Мы готовы подписать мировое соглашение в любой момент, на любой стадии. Но мы считаем, что такое поведение недостойно публичного человека и артиста".

Адвокат уверяет, что Децл не ставит целью получить 1 миллион от Василия. "Он (Децл) самодостаточный человек", – говорит Роман Лалаян.