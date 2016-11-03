Юбилейная, 50-я, церемония награждения CMA Awards-2016 состоялась в Нэшвилле. Эта музыкальная премия вручается за достижения в области музыки стиля кантри.

На праздник прибыли знаменитости - на "красную дорожку" премии CMA Awards-2016 вышли Николь Кидман, традиционно поддерживающая своего супруга - исполнителя кантри-музыки Кита Урбана, Кэрри Андервуд, которая была и ведущей церемонии и получила свою награду, актриса Дженнифер Гарнер и многие другие звезды.

Фурор на красной дорожке премии произвела шикарная Шэрон Стоун. Она была приглашенной гостьей CMA Awards-2016.

58-летняя Шэрон Стоун пришла на вручение премии в черном вечернем платье с глубочайшим декольте. Многие оценили внешний вид актрисы - с годами Шэрон Стоун становится только изысканнее.

Николь Кидман для появления на красной дорожке премии CMA Awards-2016 выбрала кантри-платье насыщенного кораллового цвета с длинным гофрированным подолом и пышными рукавами.

На церемонии награждения на сцену традиционно вышла певица Бейонсе. Она исполнила жаркий танец перед собравшимися, который, правда успели раскритиковать, отметив, что обычно Бейонсе "зажигает" гораздо ярче на кантри-премии.

Победители CMA Awards-2016:

Ведущий года: Гарт Брукс

Лучший исполнитель: Крис Стэплтон

Лучшая исполнительница: Кэрри Андервуд

Группа года: Little Big Town

Дуэт года: Brothers Osborne

Открытие года: Марен Моррис

Альбом года: Mr. Misunderstood, Эрик Черч

Песня года: "Humble and Kind," Лори Маккенна

Сингл: "Die A Happy Man," Томас Ретт

Музыкальное событие года: "Different For Girls," Dierks Bentley featuring Elle King

Видео года: "Fire Away," Крис Стэплтон

Достижение: Кенни Чесни