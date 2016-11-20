«18.11.16 теперь самый счастливый день. Я – мама прекрасного мальчика», – сообщила в «Инстаграме» Ксения Собчак, и эта новость сразу стала самой обсуждаемой в сети.

Главной тайной до сих пор остаётся имя первенца Собчак и Максима Виторгана. Особо ушлые компании уже успели пропиариться на этом. Руководство сети кафе быстрого питания Burger King предложило молодой маме назвать сына Кинго в рамках рекламной кампании за денежное вознаграждение в 100 млн рублей в год до достижения совершеннолетия. Мессенджер Snaappy ставки увеличил – 150 млн рублей в год, если звёздные родители дадут сыну имя Снааппи.



Если выбирать имя по святцам, то на 18 ноября самыми подходящими стали: Гавриил, Галактион, Григорий, Дорофей, Иона, Тимофей и Тихон.

Мы решили изучить, что сулят звёзды малышам, рождённым 18 ноября.

– Временной интервал между последними пятью градусами знака Скорпиона и первыми пятью градусами знака Стрельца (иначе говоря, последние и первые 5 дней) – очень сложный интервал. В английской астропсихологии это время господства знака Змееносец (13 знак зодиака – Прим.ред.). Хотя в классической астропсихологии нет 13-го знака Зодиака, этот интервал отмечается как очень непростое и загадочное время, которое иногда называют "Сожжённый путь" или Via combusta, – рассказала Metro астропсихолог Инга Лозанчич. – Рождённые в этот период, условно с 16 ноября по 28 ноября, – люди необычные и таинственные. В зависимости от духовного уровня, они склонны к разрушению (в том числе, саморазрушению), в то же время, они могут быть призванными антикризисными менеджерами и спасатели как в простой жизни, так и в профессии. Для таких людей важно определиться, на какой стороне они играют, ведь серединного пути для них нет. Кроме того, ещё около 10 дней продлится период статичного Нептуна, когда значительно усилены все подсознательные процессы. Люди, рождённые в это время, будут одарены сверхчувствительностью, сильной интуицией и способностью к ясновидению.