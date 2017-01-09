Традиционно многие дают себе обещания сделать что-то в Новом году, освоить что-то новое, заняться собой. И чтобы слова не пропали напрасно, соцсеть "ВКонтакте" предложила пользователям присоединиться к флешмобу и оставить такую запись на своей странице, чтобы в конце года можно было оценить - выполнил обещание, данное себе или близким, или нет.

Ольга Бузова, Тина Канделаки, Юрий Лоза, Дима Билан, Дмитрий Колдун, Анна Седокова и другие звёзды шоу-бизнеса присоединились к спецпроекту #ВНовомГодуЯОбещаю. Он длится с конца декабря, уточнили в пресс-службе "ВКонтакте".

- Всего обещаниями поделились свыше 1,7 миллионов пользователей ВКонтакте, - отметили в пресс-службе соцсети.

К акции присоединились знаменитые пользователи ВКонтакте — музыканты, актёры, спортсмены, журналисты.

Ольга Бузова пообещала себе выучить испанский язык, начать ходить в бассейн и записать крутой дуэт. Юрий Лоза отметил, что он постарается весь 2017-й год оставаться "таким же честным и принципиальным, что и в прошедшем году". Михаил Галустян пообещал "не бриться, не злиться, не палиться! Боже мой, даже не верится". Дима Билан, поклонники которого отметили болезненную худобу певца, пообещал заняться своим здоровьем.

Самые популярные новогодние обещания, которые дают пользователи социальной сети, это:

Учиться — 12%

Заниматься спортом — 9%

Читать книги — 8%

Любить — 5%

Играть — 2%

Сдать экзамены — 2%

Похудеть — 1,9%

Выучить иностранный язык — 1,6%

Путешествовать — 1,3%

Бросить курить — 1%

Заниматься танцами — 0,9%

Получить водительские права — 0,7%

Спать — 0,6%

Жениться/выйти замуж — 0,6%

Смотреть кино — 0,4%

Другое — 53%