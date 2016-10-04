Не исключено, что четвёртый сезон полюбившегося британского сериала "Шерлок" с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом в главных ролях станет последним. Об этом журналу GQ рассказал в интервью Камбербэтч.

Британский актёр не исключает, что это "конец эпохи". Такое ощущение его не покидает уже давно. После четвёртого сезона следовать за сюжетом будет крайне непросто. Сами же создатели сериала пока не торопятся ставить точку и объявлять о завершении телевизионного сериала. Как признался Камбербэтч, они не говорят "никогда".

Также актёр признался в интервью зарубежному изданию, что он неплохо относится к персонажу сериала, но снова и снова играть Шерлока ему бы не хотелось - существуют и другие интересные проекты, за которые Камбербэтч хотел бы взяться в ближайшие пару лет.

Напомним, новый сезон сериала выйдет на телеэкраны в январе 2017 года. "Шерлок" выходит на BBC One с июля 2010 года. В России его показывает Первый канал.

Трейлер четвёртого сезона "Шерлока" с Камбербэтчем появился в Сети (видео)