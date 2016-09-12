На фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок в штате Невада (США) развеяли часть праха рок-музыканта Дэвида Боуи. Как передаёт британское издание Daily Mail, вдова культового рокера Иман дала своё согласие на ритуал.

Сама церемония была проведена в деревянном сооружении под названием "Храм". После окончания фестиваля он был сожжен. На мероприятии при этом присутствовали около 70 человек, среди них были друзья и родственники артиста, и, конечно же, поклонники несравненного "Зигги Стардаста".

Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 года от рака печени. За два дня до смерти рок-музыканта вышел последний его альбом Blackstar, над которым Боуи активно работал, несмотря на тяжелую болезнь. Кремация состоялась 12 января в штате Нью-Джерси.