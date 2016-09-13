Стали известны победители конкурса "Человек года-2016", который ежегодно в России проводит журнал GQ. Накануне в Москве на церемонию награждения собрались звездные гости.

"Человеком года-2016" был объявлен Сергей Шнуров. Он также получил и номинацию "Музыкант года". Сам Шнуров уже прокомментировал свою награду - "Какой год, такой и человек...".

На церемонию премии GQ, которая проходила в концертном зале Барвиха Luxury Village, приехали знаменитости. Не все номинанты лично вышли на сцену получить премию. Так, Константин Хабенский, названный "Актером года", записал видеообращение... из концлагеря. Хабенский сейчас снимается в военной драме и не мог прервать работу ради получения награды.

Режиссер года Кирилл Серебренников, увы, тоже не смог присутствовать и записал видео, в котором предложил в следующем году вместо «Человека года» учредить «год человека».

Специальную номинацию "за позитив" получил известный телеведущий Андрей Бедняков. Он тоже вещал с экрана и, как обычно, не без шуток.

«Наконец-то что-то кроме почетной грамоты по легкой атлетике появится на моем серванте», – веселил публику Бедняков.

"Женщиной года-2016" на церемонии GQ назвали актрису Ирину Горбачеву. Как уже рассказывало Metro, Ирина ведет Instagram, куда выкладывает забавные мини-скетчи.

На церемонии награждения "Человек года-2016" от GQ были замечены Виктория Лопырева, Марианна Максимовская, семейство Юдашкиных во главе с модельером и многие другие знаменитости.

Ведущим церемонии GQ "Человек года-2016" уже по традиции был Иван Ургант, который также оказался в числе победителей.

Подробнее о финале GQ "Человек года-2016" можно узнать на сайте журнала.