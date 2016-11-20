Новость о разводе Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова уже несколько недель обсуждают в СМИ, находя все новые подтверждения тому, что телеведущая и футболист действительно расстались.

Ольга Бузова, которая, судя по грустным постам в Instagram, тяжело переживала развод, похоже, решила наконец двигаться дальше. Начать новую жизнь Бузова решила, изменив имидж.

Из блондинки Ольга Бузова превратилась в брюнетку со строгим каре.

Фото в новом образе Бузова выложила на своей странице в Instagram.

- Новая я. Новая жизнь. И я люблю ее, - подписала одно из фото Ольга Бузова.

- Будущее за теми, кто рушит стереотипы, а я смотрю в своё будущее новыми глазами, - написала телеведущая.

Подписчики с восторгом приняли смелый эксперимент оправившейся от развода Ольги Бузовой.

- Сумасшедший цвет! – пишут поклонники. - Красотка , мы с тобой! Цвет – огонь, очень идёт!