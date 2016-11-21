На парижскую премьеру "Союзников" прибыли актеры, сыгравшие главные роли в фильме - Марион Котийяр и Брэд Питт. Звезды вновь проигнорировали слухи о романе, который возник у них на съемочной площадке, заявив, что их не волнуют пустые сплетни.

Французская премьера фильма Роберта Земекиса прошла 20 ноября в кинотеатре Cinema UGC Normandie. На мероприятие прибыли парижские звезды и местная элита, но внимание присутствующих было приковано к паре актеров, исполнителям главных ролей.

Марион Котийяр надела на премьеру яркое алое платье свободного кроя и заметно выделялась среди других звезд.

Брэд Питт охотно позировал перед камерами, держался свободно, улыбался и давал автографы всем желающим. Никакого напряжения между актерами, которых до сих пор подозревают в нежных чувствах друг к другу, заметно не было.

Добавим, Брэд Питт выполняет все условия контракта по продвижению фильма "Союзники", несмотря на сообщения о том, что из-за громкого развода с Анджелиной Джоли он якобы срывает договоренности.

Metro уже писало о том, что на премьере фильма в Нью-Йорке Брэд Питт также появился вместе с партнершей по картине, давал интервью и фотографировался.

Добавим, действие фильма Роберта Земекиса "Союзники" разворачивается в 1942 году. В центре сюжета — агенты французской и американской контрразведки, между которыми во время опасной миссии в Северной Африке зарождается страстный роман. Вскоре пара играет свадьбу, однако счастливый брак разваливается: герой Питта узнает, что его жена — шпион нацистов.

Премьера фильма в России намечена на 1 декабря.