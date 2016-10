В Сети появился первый тизер-трейлер пятой части франшизы знаменитого фильма "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" /Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, 2017/ .

Премьера новой части эпопеи о приключениях обаятельного капитана Джека Воробья, роль которого исполняет Джонни Депп, назначена на 26 мая 2017 года.

Пользователи Сети с удовольствием смотрят трейлер и ищут намеки, каким же будет сюжет нового фильма о пиратах. Многие отмечают, что давно не видели анонсов фильмов без спойлеров, но жалеют, что в тизере-трейлере так и не появился Джек Воробей (простите, капитан Джек Воробей).

"Удивительно! Трейлеры без спойлеров еще не вымерли! А вообще, еще до конца мая 2017-ого уйма времени, тем более это всего лишь тизер-трейлер…"

"Выглядит всё очень мрачно и атмосферно! Надеюсь, сценарий не подкачает! Жаль не показали ни Джек, ни Уильяма) Может, оно и к лучшему, всё самое интересное на потом!"

"Все очень круто, особенно злодей! Жду с нетерпением!"

"Превосходный тизер. Именно тизер, поэтому Джека тут и нет. Зато есть великолепный Хавьер Бардем! И атмосфера — саундтрек, визуал… Обожаю атмосферные фильмы, именно этого не хватает многим современным фильмам от Дисней. Надеюсь, что сам фильм будет не менее атмосферным, чем этот ролик".