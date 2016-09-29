Накануне, 28 сентября, Ксения Собчак стала ведущей премии журнала "Сноб" "Сделано в России". В качестве музыкального гостя и номинанта на мероприятие был приглашен старый друг журналистки – лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров.

Вместе пара эпатажных звёзд записала провокационное видео, которое Шнуров опубликовал на своей странице в социальной сети Инстаграм.

В кадре Сергей и Ксения общаются между собой. Собчак, одетая в свободное платье и тёплый кардиган, с аппетитом жует огромное красное яблоко.

– Итак, Ксения, что вы можете сказать моим подписчикам как женщина и будущая мать? – обращается музыкант к журналисту, нежно гладя подругу по округлившемуся животику.

Ответ Собчак оказался резким и неожиданным: « Да идите на … (нецензурное слово)».

К такому повороту событий были готовы не все фолловеры Шнурова, хотя в его Инстаграме бывало что и похлеще.

Многие пользователи социальной сети обрушились на Ксению с потоками критики.

«Совсем стыд потеряла», «А вроде из приличной семьи», «Мать и мат – это некрасиво», «Женщине в положении не очень красиво так ругаться», «Падение нравов. А кто-то из молодежи пример с нее берет. Ужас» – эти и другие, менее приятные комментарии как из рога изобилия полились в ленту Шнурова.

Правда, нашлись среди подписчиков музыканта и те, кто не принял «отправку в пешее эротическое путешествие» близко к сердцу.

– Комменты жгут! До слез смешно! А судьи кто? – поинтересовался один из фанатов группы «Ленинград». – Обожаю Собчак, гениальная девочка, умница, харизма, воля, пофигизм, натуральная, без силикона на лице и притворства в душе! Какая умница, шедеврально! Молодец, супер! Так их, тупиц! Браво!