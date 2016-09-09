На днях к телеведущей в Сочи присоединилась её семья – супруг Максим Виторган и мама Людмила Нарусова.

Ксения и Максим больше не скрывают, что готовятся стать родителями. Муж на публике относится к Собчак очень бережно, помогает ей выйти из машины, нежно обнимает за талию. Ксения же смотрит на него влюбленными глазами и при первой возможности льнет к супругу.

Кто родится у первенца счастливой парочки, они не признаются.

Тогда “ Комсомольская правда” поинтересовались полом ребёнка у будущей бабушки - Людмилы Нарусовой. Однако та призналась, что в семейную тайну её не посвятили.

– Представьте себе, даже я, мама Ксении, не знаю пол ребёнка. Но вообще мне хотелось бы двойню – и девочку, и мальчика, – поделилась Людмила Нарусова с журналистами.

Кстати, многие отмечают, что непростые отношения Ксении Собчак с мамой в последнее время наладились. Людмила Нарусова живет в соседних с дочкой домах и, по слухам, даже кормит зятя завтраками.

Она отмечает, что после замужества Ксения стала более сдержанной и спокойной.