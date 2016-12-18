Американская певица Бейонсе поделилась с поклонниками своим праздничным настроением. На странице в Instagram звезда опубликовала видео, в котором показала, как выглядит её дом в преддверии Рождества.

К празднику в семье Бейонсе подготовились основательно. Дом певицы украшают несколько ёлок, в том числе одна розовая, гирлянды и милые рождественские безделушки.

Но Бейонсе была бы не Бейонсе, если бы не продемонстрировала в видео свою роскошную фигуру.

Убранство дома Бейонсе показывает, облачившись в эротичный наряд. Тёмно-синее платье позволяет подчеркнуть шикарные формы певицы.

Экстремально короткий облегающий наряд с очень глубоким декольте оценили поклонники, оставившие восторженные комментарии и по поводу рождественских украшений, и по поводу сексуального платья Бейонсе.