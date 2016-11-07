Новый клип "Руки вверх!" покоряет соцсети. Клип про звезд - "пенсионеров” Сергей Жуков выложил на страничке Инстаграм. Полный вариант уже попал на канал Youtube.

Там сам исполнитель, Андрей Григорьев-Аполлонов ("Иванушки"), Алексей Рыжов (Дискотека "Авария"), Стас Костюшкин ("Чай вдвоем"), DJ Грув, Шура и Евгений Кулик (бывший КВНщик) постарели лет на 30-40.

Так, 70-летние звезды "зажигают" на дискотеке… в доме престарелых. Новое видео уже прокомментировали пользователи соцсетей, а также сами звезды - те, кто снимался, и те, кто участия не принимал.

Так, Стас Костюшкин выложил в своем инстаграме закулисные съемки, но перед этим просит отойти от экрана всех, кому нет 21 года, - в видео есть нецензурные выражения и пикантные шутки.

А в других СМИ появилось интервью с Бари Алибасовым, который уверяет, что клип ему понравился. Но, по его мнению, есть конфликт между видеорядом и звуком. Престарелые люди вряд ли стали бы танцевать под клубную музыку.

- Хотя, я, может быть, не прав, потому что "Руки вверх!" всегда отличались удивительной магией, их песни, как мне всегда казалось, совершенно бессмысленные, становились хитами —поделился в интервью Алибасов.

Сами пользователи шуточный клип оценили.

nataliavichkanova2810: "Это бомба!!! Я рот открыла от восторга)))".

natyliakr1981: "Сергей спасибо тебе за самые лучшие песни , они наша молодость , наша жизнь".

berdnikov_event: "Ааааа!!!! Огонь!!!))) Вот и у нашего поколения появилась своя песня о нашей молодости!))) Здорово что всех в один клип собрали, это реально эпоха".

olga_aleksandrovna89: "я аж всплакнула... такой клип. Все стареют!"

venerag6: "Песня классная, а клип ужасный, так не хочется чтобы такие классные артисты старели".

В этом году "Руки вверх" отмечают 20 лет. Видимо, юбиляры решили подшутить на тему кумиров молодости.