Анна Седокова опубликовала фото в бикини на своей странице в Instagram c поздравлением к Дню матери.

Певица, которая, кстати, является мамой двух очаровательных дочерей, на своем примере доказывает, что материнство делает женщину еще привлекательнее. Фото Анны Седоковой в бикини, которыми она регулярно делится с подписчиками в Instagram, - лишнее тому подтверждение.

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Анна Седокова уверена, что после рождения детей "женщина становится мягче, нежнее и, безусловно, сексуальнее", отмечая, что появлением ребёнка ставить на себе крест ни в коем случае нельзя.

- Мы можем бесконечно спорить о том, что правильно, а что нет. И каждый из нас будет прав. Но отказаться от себя я никогда тебе не разрешу. И себе! Будь собой, будь той, которой хотела быть всю жизнь. А твоя семья тебя всегда поддержит! И это главное. С праздником, мои #Seximama. С праздником, мои любимые, самые невероятные мамочки! И пусть сегодня будет океан цветов! – подписала свое фото в бикини Анна Седокова.

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