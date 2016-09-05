Старшей дочери Анны Седоковой Алине в декабре исполнится 12 лет. Переходный возраст ребёнка певица переживает довольно тяжело и делится своими страхами и наблюдениями с поклонниками.

– Вчера жестко поругалась с Алиной, – рассказывает Анна Седокова фанатам на своей странице в Инстаграм. - Всю ночь переживали обе. В 4 утра она пришла ко мне, я её обняла, мы извинились и пошли делать торт ... Так что сладкое сближает! Но эти 11 я вам скажу… Это очень непросто!

Всех мам, уже столкнувшихся с похожими проблемами, исполнительница просит поделиться опытом и советами.

Сама Анна решила дать старшей дочери больше свободы и самостоятельности.

– Алина сегодня занималась нашим бюджетом. Четко регулировала, что нам необходимо дома, а без чего нам можно обойтись, – делится педагогическим опытом певица. – Я считаю, что ответственность в таком возрасте просто необходима. Но её нужно давать полностью. Если уже решили, что ребёнок занимается интерьером комнаты, то указывать на выбор цвета не нужно. Вот мне сегодня очень хотелось персики. А мой маленький банкир сказал, что мы вышли за границы бюджета . Купили 2 штуки. Но были очень счастливы потом обе...

Всем счастливым мамам двоих детей Седокова порекомендовала уделять время отдельно каждому ребёнку.

– Особенно в этом вопросе страдают старшие детки. И я это вижу по Алинке, – делится звезда. – Вижу и исправляю.



Напомним, первую дочь Алину Анна Седокова родила 8 декабря 2004 года от белорусского футболиста, капитана киевского «Динамо» Валентина Белькевича. Вторая дочь Моника появилась у певицы от брака с бизнесменом Максимом Чернявским. В конце июля девочке исполнилось пять лет.