На отдыхе в Сардинии российская исполнительница скопировала знаменитую позу американской светской львицы. 

Анна Седокова в закрытом красном купальнике сделала откровенный снимок на фоне живописного морского побережья.   В кадре исполнительница продемонстрировала зрителям роскошный вид сзади и похвасталась своими аппетитными женскими формами.

Поклонники смелую фотографию оценили. 

«Фигура просто класс» , «Ваши бёдра сводят с ума»,  «Красотка», – эти и подобные комментарии буквально посыпались после публикации поста.

Однако среди фолловеров Седоковой нашлись и те, что решили расстроить звезду критикой.   Некоторые подписчики отметили, что попа звезды уже превысила допустимые размеры, и Анне стоит сбросить вес.

 Напомним,  Анне Седоковой в декабре исполнится 34 года.  Певица воспитывает двух дочек – Алину и Монику. 