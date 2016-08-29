На отдыхе в Сардинии российская исполнительница скопировала знаменитую позу американской светской львицы.

Анна Седокова в закрытом красном купальнике сделала откровенный снимок на фоне живописного морского побережья. В кадре исполнительница продемонстрировала зрителям роскошный вид сзади и похвасталась своими аппетитными женскими формами.

Поклонники смелую фотографию оценили.

«Фигура просто класс» , «Ваши бёдра сводят с ума», «Красотка», – эти и подобные комментарии буквально посыпались после публикации поста.

Однако среди фолловеров Седоковой нашлись и те, что решили расстроить звезду критикой. Некоторые подписчики отметили, что попа звезды уже превысила допустимые размеры, и Анне стоит сбросить вес.

Напомним, Анне Седоковой в декабре исполнится 34 года. Певица воспитывает двух дочек – Алину и Монику.