Анна Седокова приоткрыла завесу тайны, но все еще сохраняет интригу. Все чаще в Инстаграме звезды появлялись намеки, что Анна проводит время с новым мужчиной.

Фото огромных букетов, а также намеки на бурную бессонную ночь заставили поклонников сгорать от нетерпения, когда же Анна наконец представит своего мужчину. Но этого никак не происходило. Инстаграм звезды снова наполнялся кадрами с работы и фотографиями с детьми.

Однако сегодня, 5 декабря, Анна выложила сразу два фото. На нем видно лицо самой Седоковой и лишь мужской профиль. Однако комментарий не оставил сомнений.

- В одно мгновение происходит чудо и в твоей жизни появляется Он... Самый лучший. Ты понимаешь это не сразу . Только после тех испытаний , в которые вас сталкивает судьба. И чем сильнее предназначена любовь , тем жёстче выходки судьбы . Он самый лучший . И сегодня я уже это знаю. Спасибо небеса . Спасибо за все.

Напоминим, ранее в соцсети Анна Седокова устроила секси-марафон. Сначала она спросила у поклонников, какой сегодня должна быть ее страничка - спокойной или секси? Поклонники сделали однозначный выбор.

Звезда сдержала свое слово. Целый день Анна Седокова выкладывала откровенные фото и видео, чем вызвала бурю эмоций среди поклонников.

Подписчики отметили, что, судя по фото, Анна Седокова находится отличной форме, засыпав певицу комплиментами.