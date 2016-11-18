Анна Хилькевич выложила в инстаграме интригующее видео, в котором, возможно, открыла тайну режиссера - Настасья Самбурская еще появится в университетской "общаге".

На видео актеры шутят и играют в любимую игру - "Покажи оценку". Её правила просты - один участник дает задание оценить какую-либо ситуацию, но не словами, а мимикой. Антом Мартынов, он же Станислав Ярушин злится на "чушь" Арарата Кещяна. А Валя, он же Александр Стекольников, пытается влезть в кадр и доказать всем, что он не "чмо".

Но самый интересный момент наступает тогда, когда Хилькевич просит вступит в игру Самбурскую. Настасья отказывается и в кадре так и не появляется, а Хилькевич чем-то смущена.

Видео актриса выложила сегодня, 18 ноября. Неизвестно, это закулисье съемок нового сезона или же прошлых серий, где Самбурская еще играла в сериале. Но стоит отметить, на страничке Хилькевич как правило появляются только "свежие" видео. Накануне Анна выложила фото и видео съемок новогодней серии "Универа".

Напомним, сама Настасья на своей страничке в социальной сети опубликовала обращение к поклонникам, где подробно объяснила причину своего ухода из сериала. Самбурская рассказала, что после пяти лет "честной работы" посещать съемки ей стало совсем трудно - процесс стал приедаться. Теперь настало время покорять "большой" экран.

Выложила ли большой секрет режиссера и Настасьи Анна Хилькевич или нет, появится ли Самбурская только в качестве новогоднего сюрприза или в следующем сезоне - зрители узнают в продолжении сериала. На официальной страничке в инстаграме создатели сериала пообещали хэппи-энд.