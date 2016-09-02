Красавица Ани Лорак решила отдохнуть от напряженных концертов и съёмок клипа на итальянском острове Капри.

Там певица наслаждается долгими прогулками по городу, знаменитой неаполитанской кухней, морем и солнцем.

Загорать и принимать воздушные ванны, как известно, удобнее в купальнике.

Показать свою прекрасную фигуру в бикини девушка решила не только жителям Капри, но и всем своим поклонникам.

На странице в социальной сети Инстаграм девушка выложила фото в необычном жёлто-чёрном купальнике, подчёркивающем крутые бёдра и пышную грудь Каролины (настоящее имя певицы).

Снимками в купальнике Ани Лорак балует фанатов нечасто, поэтому они пришли в бурный восторг от смелости своего кумира и засыпали звезду комплиментами.

Напомним, певице Ани Лорак 27 сентября исполнится 38 лет. У исполнительницы есть дочь – пятилетняя София. Крестным отцом девочки, кстати, является Филипп Киркоров.