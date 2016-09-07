Сара Сампайо обладает одним из самых узнаваемых лиц – и тел – в индустрии. Португальская красавица снималась на обложку журнала Sports Illustrated, участвовала в кампаниях бельевого бренда Calzedonia и после нескольких лет упорного труда стала ангелом Victoria's Secret. 25-летняя супермодель рассказала Metro о диетах, собаках, маленьких хитростях и своей благотворительной деятельности.

Какова твоя фэшн-философия?

Я определенно всегда хочу чувствовать себя комфортно в том, что надеваю. Быть модной для меня неравнозначно неудобству. Да, иногда меня так нарядят, что со стороны я выгляжу замечательно, но если с трудом могу сделать шаг в таком виде – это, на мой взгляд, неправильно. Я считаю, что в этом вопросе нужна золотая середина – когда тебе удобно и при этом ты выглядишь хорошо.

Какой у тебя утренний ритуал?

По утрам мне нужно только пять минут на сборы. Я все делаю очень быстро, не люблю терять время попусту. Кроме того, я очень люблю спать – лучше соберусь за две минуты, но посплю подольше.

Чем ты себя балуешь после того, как стала получать высокие доходы?

Самую дорогую вещь, которую я купила, стала розовая сумка Chanel. Я сама сделала себе этот подарок на прошлый день рождения.

Какой у тебя любимый предмет гардероба?

Люблю сумки. У меня очень хорошая коллекция сумок. Их немного, но все они очень клевые и эксклюзивные.

Ты готовишься как-то перед выходом на подиум?

За эти годы я уже смогла привыкнуть к любым форс-мажорам. Я просто стараюсь держать себя в форме, в принципе занимаюсь этим на протяжении всего года.

Тебе больше нравится сидеть на диете или ходить в спортзал?

Ненавижу и то, и другое. Но мне проще попотеть лишний раз в зале. Я очень люблю фастфуд.

Как именно ты питаешься?

Я думаю о балансе. Я имею в виду, что я люблю пиццу, но не буду есть ее каждый день. Если я например ем ее, то потом отрабатываю это в спортзале или перехожу на пару дней на что-нибудь лёгкое.

Твоя мечта уже сбылась?

Я никогда не хотела быть моделью, я хотела стать актрисой. Работа в модельном бизнесе просто подвернулась однажды, и я решила не упускать возможности попробовать себя в этом.

Как ты воспринимаешь критику в соцсетях?

У меня довольно публичная жизнь, это правда. И сегодня каждый может просто сесть за компьютер и написать всё, что он думает о тебе. В таких условиях трудно относиться хорошо к тем, кто к тебе со всей душой и, в то же время, не обращать внимания на поливающих грязью. Хорошее и плохое всегда идет под руку. Иногда я равнодушна к критике, иногда меня это задевает, иногда мне хочется дать отпор. Пока я еще не выработала правильную стратегию того, как это все следует воспринимать.

Какой бы совет ты дала девушке, которая хочет стать моделью?

Мне кажется, самое важное – это понимание того, как работает индустрия. Нужно найти хорошее агентство и быть уверенной, что у тебя есть поддержка – это самое важно. Быть информированной, сильной и верить в себя.

Ты также занимаешься благотворительностью. Что можешь рассказать об этом?

Я недавно начала сотрудничать с Save The Children (международная некоммерческая организация, занимающаяся защитой прав детей во всем мире – Прим. Ред.) и уже стала часть спонсорской программы – каждый может внести пожертвование для детей, нуждающихся в образовании или медицинской помощи. Около шести лет назад я участвовала в программе по поддержке детей Бангладеша. После того опыта ямне захотелось плотнее заняться благотворительностью, поэтому я связалась с несколькими ассоциациями, чтобы узнать, чем могу помочь. Я также работаю с организацией, которая занимается поиском дома для бездомных животных в США. У меня есть собака, я очень люблю животных. Я даже сделала небольшую коллекцию футболок и подушек с изображениями моей собаки – все собранные деньги отдала в организацию, занимающуюся бездомными животными. Знаете, самая лучшая сторона популярности как раз и заключается в том, что ты можешь помогать, и это потрясающе.

Люсия Эрнандес