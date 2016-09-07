Там, в самом западном европейском государстве пара отметила день рождения Гурама Баблишвили

Главный день в году для именинника и его любимой супруги начался с романтического завтрака на балконе отеля. На столе у Анфисы и Гурама оказались местный хамон, сыр, хлебцы, фрукты и вино. Львиная доля деликатесов досталась супругу, так как прекрасная половина пары следит за фигурой.

Праздник продолжился прогулкой по Лиссабону, поездкой на очаровательном трамвайчику и походом в уютный ресторанчик.

Очевидно, из-за ограничений в еде плотно поужинать Анфисе не удалось, зато на следующее утро она могла гордо показать роскошную фигуру в купальнике на пляже.

На снимках, которые ведущая опубликовала на своей странице в соцсетях, она демонстрирует тонкую талию и соблазнительные крутые бёдра.

Напомним, Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили начали встречаться летом 2009 года. 31 мая 2012 года у пары родился сын Соломон. Официально влюбленные поженились в середине июня 2015 года.